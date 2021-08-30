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В Армении обвинили военных Азербайджана в умышленном поджоге травы у армянских сел

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Азербайджанские военнослужащие в воскресенье умышленно подожгли территорию рядом с селами Сотк и Кут, эти места используются жителями как луга и пастбища, сообщил уполномоченный по правам человека в Армении Арман Татоян.

"В течение дня пожары в направлении села Сотк Гегаркуникской области Республики Армения были потушены, а пожары рядом с Кутом распространились из-за погодных условий", - написал Татоян на своей странице в фейсбуке.

По его словам, в этих местах есть пастбища и луга, которые уничтожены пожарами.

"Учитывая, что азербайджанские военные вторглись и находятся в непосредственной близости от сел на суверенной территории Республики Армения, пожары представляют реальную угрозу и для мирного населения сел", - подчеркнул Татоян.

По фактам проверки обращений жителей, сказал омбудсмен, можно сделать вывод, что действия против населения с азербайджанской стороны совершаются умышленно.

"Во-первых, азербайджанские военнослужащие хорошо осведомлены о том, что они находятся на пастбищах и лугах, принадлежащих гражданским лицам, а также на пахотных землях, что люди не могут даже использовать территории, прилегающие к азербайджанским позициям, потому что даже когда люди подходят к этим местам, они стреляют", - отметил Татоян.

Кроме того, по мнению омбудсмена, азербайджанские военнослужащие понимают, что в нынешних погодных условиях огонь будет стремительно распространяться и разрушать территории, принадлежащие людям, лишая их источников средств к существованию.

Армения Азербайджан

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