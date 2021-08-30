Утечка нефтепродуктов произошла у юго-восточного побережья Камчатки

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Утечка нефтепродуктов выявлена в Петропавловске-Камчатском в Авачинской бухте, источник загрязнения пока не найден, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

"В микрорайоне "Сероглазка" происходит утечка нефтепродуктов. Все, кто проезжал мимо на прошлой неделе, могли увидеть боновые заграждения. Под дорогой есть авария на трубе", - сказал он на оперативном совещании в краевом правительстве в понедельник.

По его словам, источник загрязнения пока не найден, проводится разбирательство.

Зампред добавил, что подключен Росприроднадзор и наблюдение за трубой ведется в постоянном режиме.