Алтайская полиция разыскивает мужчину, стрелявшего в пасущихся коров

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Полицейские в Республике Алтай проводят проверку после появления в соцсетях видео, на котором мужчина, выходя из автомобиля, стреляет по коровам, пасущимся вдоль дороги, сообщает пресс-центр Главного управления МВД РФ по региону.

В настоящее время по факту размещенного в сети видеоролика сотрудники полиции проводят проверку, в рамках которой устанавливают личность стрелявшего мужчины. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством, отмечается в сообщении.

Уточняется также, что владельцы животных в полицию пока не обращались.