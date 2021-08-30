Цену подключения станций операторов связи вдоль автотрасс определят до конца года

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минцифры рассчитывает, что вопрос о стоимости подключения к электричеству базовых станций сотовых операторов вдоль автодорог решится до конца года, заявил "Интерфаксу" глава ведомства Максут Шадаев.

Ранее Минцифры договорилось с операторами о покрытии ими связью более 80% федеральных автотрасс к 2024 году за счет собственных средств.

В начале августа Шадаев говорил, что полному покрытию автодорог мешает дороговизна подключения базовых станций к электричеству - порой она в десятки раз превышает стоимость самой базовой станции. Президент Владимир Путин тогда поручил правительству подготовить предложения о том, как урегулировать проблему тарифов в этой ситуации.

Как сообщил Шадаев "Интерфаксу", обсуждение вопроса продолжается.

"Это, скорее, вопрос на стороне регионов и энергетиков, потому что мы со своей стороны смогли договориться с операторами, что они будут ставить базовые станции вдоль дорог для мобильного интернета, хотя им это невыгодно и эти мероприятия убыточны для них. Соответственно, мы ждем решения вопроса по энергетике по одному из вариантов, которые президент обозначил. До конца года, думаю, решение будет", - сказал министр.

По его словам, сейчас Минцифры совместно с операторами начали проектирование сетей вдоль автодорог, определяют необходимое количество базовых станций и места их подключения.

"Поэтому в итоге в конце года будет какое-то решение. То есть мы определимся с точками для покрытия, а, мы надеемся, что энергетики с регионами определятся с вариантами решения этой проблемы (с тарифами на подключение - ИФ). Потому что, конечно, несправедливо, когда львиная часть инвестиций операторов идет не на приобретение и установку базовых станций, а на ее подключение к электричеству", - сказал глава Минцифры.