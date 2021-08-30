Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Моряки на калининградских судах начнут голосовать за кандидатов в Госдуму

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - На гражданских и военных судах из Калининградской области, находящихся в плавании, с 29 августа могло начаться досрочное голосование по выборам депутатов Госдумы и других органов власти, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального избиркома Анастасия Буймова.

Она уточнила, что речь идет о рыбопромысловых и транспортных судах, приписанных к порту "Калининград", а также кораблях Балтийского флота. На суда отправлены электронные копии бюллетеней. По ее словам, к настоящему моменту ни один из экипажей еще не голосовал, но моряки сделают это в ближайшие дни. Решение о начале голосования принимает капитан в зависимости от ситуации.

"В общей сложности в море будет действовать 30 избирательных участков", - заявила Буймова.

Она напомнила, что, по закону о выборах, не капитан, а судовладелец несет персональную, вплоть до уголовной, ответственность за лишение граждан избирательных прав.

Досрочное голосование на судах должно завершиться не позднее 16 сентября, а данные об итогах голосования должны поступить в территориальную избирательную комиссию не позднее 20 часов по местному времени 19 сентября. Результаты выборов на судах будут оглашены в ТИК сразу после окончания голосования в 20:00.

Судовые бюллетени, а также все соответствующие протоколы о процедуре проведения выборов на корабле, должны быть сохранены в течение одного года и представлены в областную избирательную комиссию.

19 сентября в Калининградской области будут выберут депутатов Госдумы, областной думы, городского совета Калининграда, депутатов семи Советов муниципальных образований. На участках избиратели будут получать от четырех до шести избирательных бюллетеней.

Калининградская область Госдума Балтфлот Калининград Анастасия Буймова

Новости

Национальный центр физики и математики появится в России

Аксенов сообщил о "мусорном коллапсе" в городах Крыма

Аксенов сообщил о "мусорном коллапсе" в городах Крыма

Источники сообщили об отъезде Киры Ярмыш из России

Источники сообщили об отъезде Киры Ярмыш из России
Пандемия коронавируса

Эксперт счел вопросом времени регистрацию в РФ зарубежных COVID-вакцин

Эксперт счел вопросом времени регистрацию в РФ зарубежных COVID-вакцин

ФАС обязала Apple за месяц устранить нарушения на рынке приложений

Пандемия коронавируса

Эксперт оценил долю штамма "дельта" в регионах России в 95%

Пандемия коронавируса

Глава центра "Вектор" заявил о природном происхождении COVID-19

Глава центра "Вектор" заявил о природном происхождении COVID-19

Кремль счел преждевременным вопрос о снятии с талибов запрета в РФ

Песков сообщил о скором визите Лукашенко в Россию

Комик Идрак Мирзализаде признан пожизненно нежелательным для России

Комик Идрак Мирзализаде признан пожизненно нежелательным для России
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');