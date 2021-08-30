Моряки на калининградских судах начнут голосовать за кандидатов в Госдуму

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - На гражданских и военных судах из Калининградской области, находящихся в плавании, с 29 августа могло начаться досрочное голосование по выборам депутатов Госдумы и других органов власти, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального избиркома Анастасия Буймова.

Она уточнила, что речь идет о рыбопромысловых и транспортных судах, приписанных к порту "Калининград", а также кораблях Балтийского флота. На суда отправлены электронные копии бюллетеней. По ее словам, к настоящему моменту ни один из экипажей еще не голосовал, но моряки сделают это в ближайшие дни. Решение о начале голосования принимает капитан в зависимости от ситуации.

"В общей сложности в море будет действовать 30 избирательных участков", - заявила Буймова.

Она напомнила, что, по закону о выборах, не капитан, а судовладелец несет персональную, вплоть до уголовной, ответственность за лишение граждан избирательных прав.

Досрочное голосование на судах должно завершиться не позднее 16 сентября, а данные об итогах голосования должны поступить в территориальную избирательную комиссию не позднее 20 часов по местному времени 19 сентября. Результаты выборов на судах будут оглашены в ТИК сразу после окончания голосования в 20:00.

Судовые бюллетени, а также все соответствующие протоколы о процедуре проведения выборов на корабле, должны быть сохранены в течение одного года и представлены в областную избирательную комиссию.

19 сентября в Калининградской области будут выберут депутатов Госдумы, областной думы, городского совета Калининграда, депутатов семи Советов муниципальных образований. На участках избиратели будут получать от четырех до шести избирательных бюллетеней.