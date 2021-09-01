Трутнев заявил, что Дальний Восток получит на реновацию 102 млрд рублей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - На развитие инфраструктуры, в том числе в городах, регионы Дальнего Востока получат в течение пяти лет почти 102 млрд рублей, сообщил в среду вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Важно привести в порядок уже существующие города. Есть такой показатель - индекс качества городской среды. Он на Дальнем Востоке не на высшем уровне, а существенно ниже среднероссийского. Надо привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов", - сказал Трутнев в интервью радио "Комсомольская правда", комментируя идею о создании на Дальнем Востоке города-миллионника.

По мнению полпреда, "строить новый город есть смысл тогда, когда возникают новые экономические мощности".

"Примеры у нас есть. Город Циолковский строится под нужды космодрома "Восточный". Строится жилье работников судоверфи "Звезда" и Амурского газоперерабатывающего завода", - отметил Трутнев.

Говоря о развитии городов, он подчеркнул, что "этот процесс явно сдвинулся с мертвой точки".

"Уже есть возможность сравнивать. Меняется Южно-Сахалинск, меняется Якутск. Это не значит, что им не надо помогать. Поэтому мне кажется, что востребована, прежде всего, реновация существующих городов. Есть программа модернизации инфраструктуры Дальнего Востока, за пять лет регионы получат под нее 101,7 млрд рублей", -сказал полпред.

На эти деньги будет построено и отремонтировано 1,5 тыс. объектов: школы, детские сады, поликлиники, больницы, спорткомплексы, отремонтированы дороги, мосты, дома. Кроме того, в ближайшие годы будут приведены в порядок 1 тыс. дворов. Это, по словам полпреда, будет стоить около 7 млрд рублей. Губернаторы вместе с жителями определят, где и какие дворы надо приводить в порядок в первую очередь, подчеркнул Трутнев.