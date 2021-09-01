Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Трутнев заявил, что Дальний Восток получит на реновацию 102 млрд рублей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - На развитие инфраструктуры, в том числе в городах, регионы Дальнего Востока получат в течение пяти лет почти 102 млрд рублей, сообщил в среду вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Важно привести в порядок уже существующие города. Есть такой показатель - индекс качества городской среды. Он на Дальнем Востоке не на высшем уровне, а существенно ниже среднероссийского. Надо привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов", - сказал Трутнев в интервью радио "Комсомольская правда", комментируя идею о создании на Дальнем Востоке города-миллионника.

По мнению полпреда, "строить новый город есть смысл тогда, когда возникают новые экономические мощности".

"Примеры у нас есть. Город Циолковский строится под нужды космодрома "Восточный". Строится жилье работников судоверфи "Звезда" и Амурского газоперерабатывающего завода", - отметил Трутнев.

Говоря о развитии городов, он подчеркнул, что "этот процесс явно сдвинулся с мертвой точки".

"Уже есть возможность сравнивать. Меняется Южно-Сахалинск, меняется Якутск. Это не значит, что им не надо помогать. Поэтому мне кажется, что востребована, прежде всего, реновация существующих городов. Есть программа модернизации инфраструктуры Дальнего Востока, за пять лет регионы получат под нее 101,7 млрд рублей", -сказал полпред.

На эти деньги будет построено и отремонтировано 1,5 тыс. объектов: школы, детские сады, поликлиники, больницы, спорткомплексы, отремонтированы дороги, мосты, дома. Кроме того, в ближайшие годы будут приведены в порядок 1 тыс. дворов. Это, по словам полпреда, будет стоить около 7 млрд рублей. Губернаторы вместе с жителями определят, где и какие дворы надо приводить в порядок в первую очередь, подчеркнул Трутнев.

Дальний Восток Юрий Трутнев ДФО

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Российские школы и вузы начинают учебный год в очном формате

Российские школы и вузы начинают учебный год в очном формате

Что произошло за день: вторник, 31 августа

Ростуризм продлил окно продаж туров с кэшбэком на две недели

РСПП призвал министров обсудить с бизнесом налоговый маневр для металлургов

Журнал "Роскосмоса" назвал ошибку персонала причиной инцидента с "Наукой"

Журнал "Роскосмоса" назвал ошибку персонала причиной инцидента с "Наукой"

"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в октябре

Минцифры до конца года найдет деньги для модернизации сельских почтовых отделений

Минцифры до конца года найдет деньги для модернизации сельских почтовых отделений

Зарубежным избирательным участкам не хватает наблюдателей

На Восточном провели годовое техобслуживание к приезду Путина

В Волгограде присудили полмиллиона пенсионерке, которой на ноги наехал автобус

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');