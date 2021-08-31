В закупках радиоэлектроники поменяли правило "третий лишний" на "второй лишний"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство ужесточило ограничения для госзакупок импортной радиоэлектроники - поменяло правило "третий лишний" на "второй лишний", следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Новы документ меняет ряд нормативных правовых актов, в том числе правительственное постановление о стимулировании производства радиоэлектроники на территории России (ПП №878).

Постановление №878 в 2019 году ввело правило "третий лишний", по которому заказчик должен отклонять заявки с предложением импортной радиоэлектроники при наличии не менее двух заявок с предложениями аналогичной российской или евразийской продукции. Также оно ввело перечень радиоэлектронной продукции, на которую распространяется это правило.

В новой редакции документа прописано, что заказчик должен отклонять заявки с предложением импортной радиоэлектроники при наличии даже одной заявки с предложением аналогичной российской или евразийской продукции ("второй лишний"), информация о которой должна быть включена в Реестр российской радиоэлектронной продукции или в Реестр евразийской промпродукции.

Помимо этом в документе оговаривается, что в составе заявки участник закупки, предлагающий российскую (евразийскую) продукцию, должен будет указывать не только номер реестровой записи, но и общее число баллов, присвоенных за выполнение технологических операций по производству конкретной продукции на территории России. Последнее требование относится только к той продукции, для которой установлена бальная система оценки уровня локализации производства.

Сейчас Минпромторг уже подготовил предложение о введении балльной системы оценки уровня локализации производства радиоэлектронной продукции. Эту систему предлагается ввести для 19 видов радиоэлектронной продукции, в том числе для компьютеров (включая портативные), мониторов и проекторов, принтеров и сканеров, различных микросхем и печатных плат, кассовых терминалов, банкоматов, сканеров штрихкодов и т.п.

Также правительство уточнило перечень радиоэлектронной продукции, на госзакупки которой распространяются ограничения. Так, в старую версию перечня входило только 13 позиций в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). Впрочем, некоторые их них были представленные укрупненными кодами. Например, одну из позиций занимал код "26" (оборудование компьютерное, электронное и оптическое), другую - "27.4" (оборудование электрическое осветительное).

Обновленный перечень включает в себя более 170 позиций. Из них большая часть представлена детализированными кодами из групп "26", "27.4" и других.

Подтверждением производства электронной продукции на территории России или стран ЕАЭС, согласно этому документу, является наличие информация о соответствующей продукции в едином реестре российской электронной продукции или в реестре евразийской промышленной продукции.

При необходимости закупки импортной продукции, включенной в "ограничительный" перечень Минпромторга, госзаказчики должны будут обращаться с обоснованием такой закупки в министерство, которое и будет выдавать или не выдавать соответствующее разрешение.