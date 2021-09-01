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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Байден поздравил Казахстан с 30-летием закрытия Семипалатинского полигона

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джозеф Байден прислал главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву письмо по случаю 30-летней годовщины закрытия Семипалатинского ядерного полигона, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"29 августа, в день 30-летия закрытия Семипалатинского ядерного полигона, от имени Соединенных Штатов Америки направляю наилучшие поздравления народу Республики Казахстан", - говорится в письме, выдержки из которого приводятся в сообщении пресс-службы, распространенном в среду.

"США сохраняют приверженность дальнейшему укреплению тесного партнерства с Казахстаном, включая сотрудничество с Вашим правительством по обеспечению безопасности и рекультивации территории бывшего испытательного полигона", - пишет Байден.

Байден высоко оценил совместную работу двух стран по ликвидации оставшегося от Советского Союза наследия инфраструктуры ядерных испытаний в рамках Программы Нанна - Лугара по совместному уменьшению угрозы, а также твердую приверженность Казахстана обязательствам по обеспечению ядерной безопасности и нераспространению.

"Соединенные Штаты Америки гордятся дружбой с Вашей страной. Я рассчитываю на продолжение сотрудничества с Вами с целью полной и плодотворной реализации потенциала нашего партнерства", - говорится в письме американского президента.

На территории Казахстана с 1949-го по 1989 год действовал крупнейший в мире Семипалатинский испытательный полигон, где за 40-летний период было произведено около 500 испытаний ядерного оружия. Официально СИЯП был закрыт 29 августа 1991 года указом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

США Джо Байден Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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