С бывшего Семипалатинского полигона в 2024 году начнут вывозить радиоактивный грунт

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Казахстане в рамках реабилитации бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона в 2024 году начнут вывозить оттуда радиоактивный грунт на длительное хранение в спецпункт в Павлодарской области. Об этом сообщил гендиректор Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков.

На Семипалатинском полигоне с 1949 по 1989 год провели около 500 испытаний ядерного оружия. 29 августа 1991 года президент Нурсултан Назарбаев своим указом закрыл полигон. Год спустя на его базе создали Национальный ядерный центр.

По словам Батырбекова, с площадок полигона хотят вывезти около 100 тысяч кубометров радиоактивного грунта. Он будет помещен в специально для него построенный пункт хранения радиоактивны отходов. В Минэнерго Казахстана уточнили, что создание этого пункта и реабилитация загрязненных земель намечаются на 2022-2027 годы. Спецпункт войдет в Семипалатинскую зону ядерной безопасности.

Ранее сообщалось, что в эту зону могут войти 6000 кв. км Восточно-Казахстанской, 2600 кв. км Павлодарской и 800 кв. км Карагандинской областей.