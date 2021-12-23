Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

С бывшего Семипалатинского полигона в 2024 году начнут вывозить радиоактивный грунт

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Казахстане в рамках реабилитации бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона в 2024 году начнут вывозить оттуда радиоактивный грунт на длительное хранение в спецпункт в Павлодарской области. Об этом сообщил гендиректор Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков.

На Семипалатинском полигоне с 1949 по 1989 год провели около 500 испытаний ядерного оружия. 29 августа 1991 года президент Нурсултан Назарбаев своим указом закрыл полигон. Год спустя на его базе создали Национальный ядерный центр.

По словам Батырбекова, с площадок полигона хотят вывезти около 100 тысяч кубометров радиоактивного грунта. Он будет помещен в специально для него построенный пункт хранения радиоактивны отходов. В Минэнерго Казахстана уточнили, что создание этого пункта и реабилитация загрязненных земель намечаются на 2022-2027 годы. Спецпункт войдет в Семипалатинскую зону ядерной безопасности.

Ранее сообщалось, что в эту зону могут войти 6000 кв. км Восточно-Казахстанской, 2600 кв. км Павлодарской и 800 кв. км Карагандинской областей.

Казахстан Семипалатинский полигон СССР Павлодарская область Эрлан Батырбеков Минэнерго

Новости по теме

Новости

TikTok стал самым посещаемым доменом в 2021 году

TikTok стал самым посещаемым доменом в 2021 году
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 277 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 23 декабря

Совбез ООН сделал гуманитарное исключение из режима санкций в отношении талибов

Американский экспорт оружия снизился за год на 21%

Американский экспорт оружия снизился за год на 21%

Байден будет участвовать в выборах президента США в 2024 году, если позволит здоровье

Пандемия коронавируса

Япония введет обязательный карантин для въезжающих россиян из-за штамма "омикрон"

Иностранные спецслужбы пытались склонить россиянина Клюшина к сотрудничеству до его ареста

Пандемия коронавируса

В США разрешили использование таблеток Pfizer для лечения COVID-19

В США разрешили использование таблеток Pfizer для лечения COVID-19
Пандемия коронавируса

Во Франции за сутки выявили свыше 84 тысяч случаев заражения коронавирусом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });