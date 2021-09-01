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Пенсионерка получила условный срок за организацию домашнего медресе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Городской суд Набережных Челнов приговорил к двум годам лишения свободы условно 62-летнюю Накию Шарифуллину за организацию "домашнего медресе", где она и ее знакомые читали книги турецкого богослова Саида Нурси, пишет "Коммерсантъ".

Она признана виновной в создании экстремистской организации по изучению и пропаганде идей религиозного объединения "Нурджулар", которое Верховный суд России признал экстремистским и запретил (ч. 1 ст. 282.2 УК). Обвинение просило для нее семь лет колонии общего режима.

Защита утверждала, что Шарифуллина "кроме изучения Корана, ничем не занималась" и что в списке запрещенной экстремистской литературы есть только переводы книг Нурси, но не оригиналы, которые изъяли у подсудимой. Она вину не признает, поэтому защита просила ее оправдать.

В СК о деле сообщили в декабре 2020 года. По версии следствия, Шарифуллина "на конспиративной" собирала граждан с целью изучения экстремистской литературы и пропагандировала идеи "Нурджулар". "Ее противоправная деятельность была пресечена в марте 2020 года", - говорилось в пресс-релизе.

Адвокат подсудимой Руслан Нагиев заявил "Коммерсанту", что к его подзащитной "приходили только две бабушки", которые только изучали Коран и никого никуда не вербовали. По его словам, защита пока не решила, будет ли обжаловать приговор.

"Правозащитники неоднократно указывали, что такой организации как "Нурджулар" не существует. Ее нет даже в Турции. Есть только книги Саида Нурси — его толкования Корана на старотурецком (османском) языке и люди, которые их читают. Поэтому мы считаем, что здесь нельзя говорить о создании какого-то экстремистского сообщества", - заявил Нагиев.

"Коммерсантъ" напомнил, что "Нурджулар" связывают с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, который с 1999 года живет в США и которого Анкара считает врагом действующего режима. Сторонники движения распространяют идеи Нурси (1878–1960 годы) по восстановлению исламских традиций суннитского толка. В ФСБ считают, что движение было активным в России в 90-х и 2000-х годах и его сторонники вели пантюркистскую и панисламистскую обработку молодежи и контактировали с чеченскими боевиками.

Татастан Турция Набережные Челны Саид Нурси Нурджулар Накия Шарифуллина Руслан Нагиев Фетхуллах Гюлен

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