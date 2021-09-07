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В центре "Вектор" заявили, что штамм COVID "мю" пока не проник в РФ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Российской Федерации не зарегистрировано случаев заражения вариантом COVID-19 "мю", также нет предпосылок для вытеснения им штамма "дельта", сообщили "Интерфаксу" во вторник в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

Там добавили, что вариант "мю" впервые был выявлен 11 января 2021 года и встречается в 46 государствах, но до настоящего момента не получил широкого распространения за пределами Южной Америки. Общемировая доля варианта "мю" составляет меньше 0,5%.

"Нет оснований считать, что при гипотетическом завозе на территорию Российской Федерации данный вариант получит широкое распространение", - подчеркнули в "Векторе".

Там также сказали, что в силу небольшого ареала распространения данный штамм не сможет вытеснить вариант "дельта".

"Предпосылок для преимущественного распространения варианта "мю" на фоне варианта "дельта" не наблюдается", - уточнили в "Векторе".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что определяющие вариант "мю" мутации указывают на возможное наличие свойств, связанных с уклонением от иммунного ответа, напомнили в "Векторе". Кроме того, ВОЗ сообщила "о предварительных данных, свидетельствующих о снижении нейтрализующей способности сывороток от переболевших и привитых, подобном тому, которое наблюдается для варианта "бета"".

"Но это требует подтверждения в дальнейших исследованиях", - пояснили в "Векторе".

Там также сказали, что научный центр "Вектор" не запрашивал для изучения обнаруженный в Колумбии вариант коронавируса "мю" и не ведет работу по его изучению, при этом Роспотребнадзор в постоянном режиме следит за распространением различных генетических вариантов SARS-CoV-2 в России и в мире, а также за научными исследованиями новых вариантов SARS-CoV-2.

"Наиболее актуальные для РФ варианты изучаются научными организациями Роспотребнадзора, включая центр "Вектор". В настоящее время экспериментальные работы с вариантом мю "Вектором" не ведутся. Запрос о получении данного варианта не направлялся", - сообщили в центре.

Там также сказали, что разработанная "Вектором" вакцина "ЭпиВакКорона" в силу своего дизайна будет эффективна против данного варианта COVID-19.

В конце августа ВОЗ внесла "колумбийский" (B.1.621) штамм COVID-19 в список вариантов коронавируса, представляющих интерес (VOI), и присвоила ему греческий идентификатор "мю". На данный момент по классификации ВОЗ пять штаммов коронавируса вызывают интерес и четыре - озабоченность. Наиболее опасными считаются штаммы "альфа", "бета", "гамма" и "дельта".

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Вектор Роспотребнадзор Коронавирус

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