Продавцы "лечебной посуды" осуждены в Ижевске

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Ижевске признал пять местных жителей, продававших пенсионерам посуду и фильтры, якобы обладающие лечебными свойствами, виновными в мошенничестве, сообщает пресс-служба судейского сообщества в среду.

По данным следствия, в январе 2018 года ижевчанин с четырьмя подельниками создал в городе "медицинский центр". При нем также заработал колл-центр, сотрудники которого не подозревали о преступных планах нанимателя.

Члены группы приглашали пенсионеров на бесплатную диагностику в рамках несуществующей программы "Здоровая Россия" и убеждали купить посуду и фильтры, якобы улучшающие состояние здоровья. Для этого они демонстрировали своим жертвам химические опыты, якобы доказывающие эффективность работы фильтров.

"Стоимость набора посуды и системы фильтрации составляла от 50 000 до 60 000 рублей за единицу товара", - отмечается в сообщении.

Деятельность группы пресекли в феврале 2020 года, было возбуждено дело по ч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ - (мошенничество, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба). Потерпевшими были признаны 46 человек, общий ущерб составил более 2,5 млн рублей.

Члены группы признали вину и возместили ущерб большинству потерпевших. С учетом этого и ряда смягчающих обстоятельств, суд назначил им условное наказание со сроками до 4 лет и испытательным сроком 3 года, сообщает пресс-служба.