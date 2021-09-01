Чемезов заявил о неуязвимости российских "Кинжалов"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Ни у одной армии мира нет оружия для противодействия российским ракетам из состава авиационного комплекса "Кинжал", заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Мы производим эти ракеты. Они, во-первых, высокоточные, попадают именно в цель на дальнем расстоянии. Плюс у них очень высокая скорость, перехватить фактически такую ракету невозможно. Пока сегодня такого противодействия нашим ракетам не существует", - сказал Чемезов о "Кинжалах" в ходе марафона "Новое знание".

"Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 - МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Сообщалось, что опытно-боевое дежурство в Южном военном округе несут 10 истребителей-перехватчиков в модификации МиГ-31К "Кинжал". С апреля 2018 года они несут дежурство над Каспийским морем. Кроме того, военные сообщали о планах до 2024 года оснастить этими комплексами авиаполк в Красноярском крае.