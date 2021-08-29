Шойгу сообщил о работе над увеличением дальности и скорости гиперзвукового оружия

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В России ведется работа над увеличением дальности и скорости гиперзвукового оружия, сообщил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"У нас в перспективе увеличение дальности гиперзвукового оружия. Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности, это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

"Мы не можем под каждую ракету делать новый самолет и корабль", - сообщил министр, заявив, что для разных носителей должна быть одна пусковая установка.

"Эта работа идет (…) Сегодня уже нам есть не то, что показать, нам есть, чем оберегать страну", - отметил он.

24 августа Минобороны России заявило о подписании контракта на поставку новых гиперзвуковых ракет "Циркон".

Ранее ведомство сообщало об испытаниях этой ракеты, которой планируется оснащать корабли и подлодки. Также сообщалось о планах создать "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

Шойгу в интервью "России-1" заявил, что на боевом дежурстве уже стоят межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард", авиационные гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал", боевые лазеры "Пересвет".

"Впереди большая серьезная перспектива, и здесь, конечно, как в Олимпийских играх. Быстрее выше, сильнее", - сказал министр.