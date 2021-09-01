В РФ хотят провести эксперимент по загрузке россиянами биометрии с помощью смартфона

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает провести с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года эксперимент по размещению физлицами своих биометрических персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС) через приложение для мобильного телефона, смартфона или планшета; они смогут дистанционно получать банковские услуги, онлайн сдавать сессию и заключать договора на услуги связи. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту, участниками эксперимента станут Минцифры, ФСБ, Минобрнауки, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, Банк России; оператор ЕБС ("Ростелеком"); Московский метрополитен; вузы; банки, осуществляющие в размещение сведений в ЕБС; операторы связи; граждане РФ, согласившиеся на участие в эксперименте и имеющие загранпаспорт с биометрическими данными.

В Минцифры сообщили "Интерфаксу", что гражданам, самостоятельно зарегистрировавшимся в специально разработанном для мобильных устройств приложении и прошедшим с его помощью процедуру сдачи двух типов биометрии - голоса и лица, будет доступен широкий перечень цифровых сервисов в государственных органах, банках и иных организациях.

"На данный момент планируется, что в перечень доступных сервисов с биометрической идентификацией граждан посредством саморегистрации войдут: дистанционный банковский сервис и ускоренное обслуживание в отделениях, биометрические платежи (до 1 тыс. рублей), онлайн-сдача сессии в высших учебных заведениях, удаленное заключение договоров связи, проход на спортивные объекты, а также на территорию органов и организаций, присоединившихся к эксперименту. Кроме того, мобильная биометрия позволит оплачивать проезд на инфраструктуре Московского метрополитена и Московского центрального кольца", - уточнили в Минцифры.

Как рассказали в министерстве, для самостоятельного размещения биометрических данных гражданам необходимо будет скачать приложение "Биометрия" и войти в него с помощью своей подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). На данном этапе необходимо также дать свое согласие на сбор и обработку данных в ЕСИА, после чего формируется ключ шифрования для защиты канала, и приложение может приступать к загрузке фотографии и записи голоса в соответствии с требованиями контроля качества.

В дальнейшем информационная система произведет сверку собранных биометрических образцов с данными, содержащимися в биометрическом загранпаспорте, а также проверит качество загруженных в приложение данных. По итогам проверки гражданину сообщается результат и направляется соответствующее уведомление.

"Важной особенностью Единой биометрической системы является высокий уровень точности при идентификации - система осуществляет одновременный анализ образцов голоса и лица посредством технологии Liveness. Данный подход позволяет детектировать подделку биометрических данных в цифровом канале и полностью исключить неправомерный доступ к биометрии зарегистрировавшихся пользователей", - заверили в Минцифры.

В министерстве рассчитывают, что возможность самостоятельной сдачи своих биометрических персональных данных для получения услуг в дистанционном формате расширит сферу применения ЕБС на новые отрасли и сделает цифровые сервисы более доступными для всех категорий граждан, в том числе проживающих на отдаленных территориях, а также для пожилых и маломобильных граждан.

В Минцифры напомнили, что ранее для реализации возможности самостоятельной регистрации гражданами своих биометрических данных в ЕБС был разработан законопроект, однако ФСБ России сообщило о неготовности в настоящий момент поддержать его, в том числе в связи с необходимостью более детальной проработки вопросов, связанных с технической реализацией процесса по размещению гражданами своих биометрических данных через мобильное приложение, и необходимости формирования модели угроз перед принятием законопроекта.

"В связи с этим Минцифры России по предложению ФСБ России организовало работу по проведению эксперимента по размещению физическими лицами своих биометрических персональных данных через мобильное приложение в целях апробации его функциональных возможностей, формирования модели угроз и подготовки технической реализации", - пояснили в министерстве.