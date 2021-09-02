Регистрацию через биометрическую систему запустят в нескольких аэропортах РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует запустить Единую биометрическую систему (ЕБС) в нескольких аэропортах страны, сообщил журналистам в четверг глава ведомства Максут Шадаев.

"В следующем году (россияне) смогут (регистрироваться). Сейчас с аэропортами идет проработка "пилотов" по запуску. Нужно будет установить оборудование, датчики, считыватели. В следующем году уже сможем посмотреть. Это будет полноценная работа в нескольких аэропортах, не по всей стране", - сказал Шадаев в ходе рабочей поездки в Самару.

Министр также уточнил, что Единую биометрическую систему можно использовать, чтобы полноценно заменить паспорт, упростить многие процедуры, связанные с регистрацией.

ЕБС была запущена с 1 июля 2018 года, в частности, она позволяет клиентам банкам - физическим лицам, сдав биометрические данные (изображение лица и запись голоса) в одном банке, проходить идентификацию и обслуживаться в другой кредитной организации без личного присутствия. В декабре прошлого года Госдума приняла закон о расширении использования ЕБС.