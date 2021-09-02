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30 лет назад: хроника последних дней СССР

"Победа" решила проблему с передачей рейсов из-за COVID-19 у пилотов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Проблема с передачей рейсов "Победы" другим авиакомпаниям из-за невозможности выйти на работу заболевших коронавирусом пилотов лоукостера устранена, сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов на брифинге в рамках ВЭФ-2021.

"Это (длилось - ИФ) 5 дней, которые истекли 1 сентября, все уже (закончилось - ИФ). Это нормальная ситуация - перераспределение мощностей внутри группы", - сказал Полубояринов.

"Наверное, законодателям стоит подумать, чтобы можно было более простыми решениями делать некую взаимозаменяемость кабинных экипажей, хотя бы внутри группы", - добавил Полубояринов, уточнив, что это может понадобиться, например, при резком уходе на больничный большого количества персонала в пиковый период.

В конце прошлой недели представитель "Победы" сообщала "Интерфаксу", что более десяти командиров воздушного судна авиакомпании не могут выйти на работу из-за COVID-19, в связи с чем часть рейсов перевозчика до конца августа будут переданы другим авиакомпаниям. Она отмечала, что на период 26-31 августа компания была вынуждена скорректировать около 50 рейсов (из более чем 1,6 тыс. за указанный период), в том числе в Анталию, Уфу, Владикавказ.

Пассажирам корректируемых рейсов "Победа" предложила вылет в соседние даты, либо билеты на рейсы других авиакомпаний, а также опцию полного возврата денег за билеты.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется во "Внуково" и "Шереметьево". Пассажиропоток "Победы" во I полугодии вырос на в 2,2 раза, до 6,4 млн человек.

Михаил Полубояринов Аэрофлот Победа Коронавирус

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