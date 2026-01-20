Каллас заявила, что ЕС на стороне Гренландии в вопросе защиты ее суверенитета

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Евросоюз поддерживает Данию и Гренландию в том, что касается их территориальной целостности и суверенитета, окажет острову финансовую помощь, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Высказывания в субботу президента (США Дональда - ИФ) Трампа создали невиданную до сих пор ситуацию. Наш ответ в том, чтобы сохранять спокойствие, придерживаться нашей позиции и действовать вместе", - сказала Каллас, выступая во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

"Европейская комиссия также предложила удвоить нашу финансовую поддержку Гренландии в рамках будущего долгосрочного бюджета ЕС", - добавила глава европейской дипломатии.

По ее словам, позиция ЕС в том, что Гренландия принадлежит ее народу, и никакая угроза, никакие таможенные пошлины не изменят этого. "Суверенитет не продается. Европейский союз вне всякого сомнения находится на стороне Гренландии и Королевства Дания, чтобы защищать их территориальную целостность и суверенитет", - заверила Каллас.

"Вопрос будущего Гренландии должен решать ее народ", - продолжила она.

По ее мнению, угрозы таможенными пошлинами не смогут принудить Данию уступить Гренландию. "Всё, к чему приведут пошлины, это к обеднению Европейского союза и Соединенных Штатов и подрыву наших общих перспектив", - считает глава дипломатии ЕС.

Вместе с тем она повторила американские тезисы об угрозе Гренландии со стороны России и Китая, отметив при этом, что для защиты острова достаточно полномочий НАТО.

Президент США Дональд Трамп объявил 17 января, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран, решивших проводить совместные военные учения в Гренландии.

"С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины в отношении этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".