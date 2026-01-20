Дмитриев назвал переговоры с США в Давосе очень конструктивными

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры с американской стороной проходят конструктивно.

"Встреча проходит конструктивно, и все больше и больше людей осознают правильность российской позиции", - сказал он "Известиям" в Давосе.

Дмитриев прибыл в Давос, где планировал встретиться "с некоторыми представителями из американской делегации", говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что есть основной профиль - это вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Вы знаете, что мы являемся сторонниками возобновления (этих - ИФ) отношений, но одновременно с этим Кирилл Дмитриев передает в ту сторону и обратно информацию, которая касается процесса мирного урегулирования на Украине", - сказал Песков 20 января.

Днем ранее Axios со ссылкой на источник сообщал, что в Давосе планировались переговоры Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по украинской тематике. Корреспондент "Известий" с места событий подтвердил, что эта встреча состоялась и продолжалась больше двух часов.