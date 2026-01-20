Поиск

С экс-депутата Курской облдумы взыскали 4,1 млрд рублей по делу о хищениях на фортификациях

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему депутату Курской облдумы Максиму Васильеву о солидарном возмещении ущерба, причиненного государству в результате хищений при исполнении госконтрактов на возведение оборонительных сооружений, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Суд рассматривал дело в закрытом режиме 20 января.

"Изучив все представленные по делу доказательства, суд исковые требования заместителя генерального прокурора, действующего в интересах Российской Федерации, с учетом их уточнения удовлетворил: взыскал с Васильева М.С. в порядке солидарной ответственности денежные средства в размере 4 101 653 592 рубля 34 копейки, обратив их в доход государства. Решение суда в указанной части обратить к немедленному исполнению", - говорится в сообщении.

Также с него солидарно взыскана госпошлина в доход муниципального округа Курск в размере 900 тысяч рублей.

Решение в отношении Васильева подлежит исполнению солидарно с Владимиром Лукиным, Игорем Грабиным, Снежаной Мартьяновой, Владиславом Мартьяновым, Денисом Федоровым, Юрием Бессоновым, Максимом Ворониным, Владимиром Коноплевым, Иваном Уткиным, ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый дом Курск", ООО "Энерго Рессурс", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема".

Решение суда может быть обжаловано.

В декабре 2025 года Ленинский районный суд Курска признал Васильева виновным по ч. 4 ст. 160 УК (хищение денежных средств в особо крупном размере, с использованием служебного положения, в составе организованной группы) за растрату бюджетных средств, выделенных для возведения фортификационных сооружений на территории региона. Он был приговорен к 5,5 годам колонии общего режима и штрафом в 800 тысяч рублей.

Кроме того, гражданский иск, заявленный АО "Корпорация развития Курской области", был удовлетворен в полном объеме. С Васильева, солидарно с ранее осужденным подрядчиком, гендиректором ООО "Сиэми" Виталием Синьговским, взысканы 152 млн 800 тыс. рублей.

Ранее Генпрокуратура подала иск о взыскании денежных средств с руководства Корпорации развития Курской области и группы предпринимателей в счет компенсации ущерба, нанесенного в ходе строительства оборонных сооружений в регионе.

По делу о растрате в настоящее время также арестованы трое руководителей корпорации и руководители компаний, получивших денежные средства и не выполнивших необходимые строительные работы.

Генпрокуратура Курск Максим Васильев Курская область Ленинский районный суд Курская облдума
