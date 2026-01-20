Поиск

ПАО "Акрон" включено в перечень экономически значимых организаций

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Правительство расширило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), включив в него ПАО "Акрон". Такое распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Статус ЭЗО позволяет через суд временно приостановить корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Также он дает возможность российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры.

ПАО "Акрон" - головная компания одноименной группы, объединяющей активы по добыче горно-химического сырья и производству минеральных удобрений.

Основным бенефициаром "Акрона" является Вячеслав Кантор. По данным на конец 2025 года, основную часть пакета он контролирует через люксембургскую Redbrick Investment S.a.r.l. (34,16%), 11,62% - через АО "Акрон Групп". Еще 49,77% акций "Акрона" с 2022 года находятся в доверительном управлении менеджмента через несколько АО.

АО "Акрон Групп" вошло в первую редакцию перечня ЭЗО, утвержденную в марте 2024 года. В июне того же года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минпромторга о приостановке корпоративных прав Redbriсk Investments в "Акрон Групп".

ПАО "Акрон" в 2024 году возобновило выплату дивидендов после двухлетнего перерыва. Однако компания исполняет обязательства по их выплате не в полном объеме (на 65,8%).

