"Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) готово претендовать на покупку группы компаний "Домодедово" в случае, если государство будет проводить торги в формате голландского аукциона (при котором цена актива опускается со стартовой до момента, когда кто-то из участников соглашается заплатить соответствующую сумму - ИФ).

"Если государство будет проводить конкурс на понижение цены, АО "Международный аэропорт Шереметьево" после длительного анализа приняло решение принять участие в конкурсе по продаже ООО "ДМЕ Холдинг", несмотря на то что проект крайне сложный и требует значительных инвестиций", - сообщил через пресс-службу "Шереметьево" гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

По данным МАШ, "Домодедово" имеет задолженность по кредитам в размере более 75 млрд рублей - "текущая финансовая деятельность не позволяет обществу своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства". Как говорилось в отчетности по МСФО за 2023 год, у группы зафиксированы убытки 6,8 млрд рублей. "Все последующие годы пассажиропоток уменьшался. Десятки лет не осуществлялись инвестиции в аэродромную инфраструктуру аэропорта "Домодедово", - добавил Василенко.

Аукцион по продаже группы "Домодедово" должен был пройти 20 января в 15:00 в электронной форме на площадке "РТС-тендер". На торги выставлялось 100% долей в группе компаний, управляющих аэропортом (всего - 24 юрлица). Стартовая цена составляла 132,3 млрд рублей, задаток - 26,45 млрд руб. Аукцион, однако, не состоялся. На торги была подана единственная заявка - от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого - но она не была принята, так как заявитель не предоставил все требуемые документы. Единственный претендент на участие в несостоявшемся аукционе, зарегистрированный как ИП в Чечне, на транспортном рынке неизвестен. По информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", он владеет двумя небольшими компаниями, не имеющими отношения к аэропортовому бизнесу, а также активно участвует в процедурах госзакупок.

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов анонсировал, что перешедший по решению суда в собственность государства аэропорт "Домодедово" будет выставлен на открытый аукцион в начале 2026 года. "Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы", - подчеркнул тогда министр.

Публично свой интерес к "Домодедово" до сих пор обозначал только совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев.