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Затраты "Аэрофлота" на "плоские" тарифы превысят 10 млрд рублей в 2021 году

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Затраты "Аэрофлота" на программу "плоских" тарифов превысят 10 млрд рублей в 2021 году, за первые семь месяцев группа потратила на нее 6,7 млрд рублей, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

Эти затраты он назвал сопоставимыми "с общим объемом федеральной поддержки".

По его словам, "суммарно федеральной поддержкой с учетом "плоского" тарифа "Аэрофлота" у нас охвачено 2,7 млн поездок - это почти 45% всех поездок на дальние расстояния, то есть, межрегиональных перевозок, жителей Дальнего Востока"

"Плоские", то есть не меняющиеся в течение года тарифы, "Аэрофлот" ввел в 2015 году, позднее к программе присоединилась "Россия".

Сейчас такие тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград.

Тариф "Аэрофлота" в города ДФО и обратно - 27 050 рублей (в Калининград и Симферополь - 10 120 рублей.), "России" - 23 800 рублей. Это значительно ниже себестоимости этих рейсов, при этом государством они не субсидируются.

Андрей Белоусов Аэрофлот Дальний Восток Москва Владивосток Симферополь Калининград

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