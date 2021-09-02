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Мосгорсуд отменил обвинительный приговор двум бывшим следователям СКР

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил обвинительный приговор двум бывшим следователям центрального аппарата СКР Сергею Дубинскому и Андрею Триневу по делу о получении 5 млн рублей взятки. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщили в пресс-службе суда.

Дубинского суд перевел под домашний арест, Тринева оставил в СИЗО.

15 марта 2021 года Басманный суд приговорил Дубинского к шести годам колонии строгого режима со штрафом в 10 млн рублей, а Тринева - к восьми годам колонии. Подсудимые были лишены званий полковника и майора юстиции и им запретили занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах. Обоим вменяли получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Дело на них завели в ноябре 2018 года по заявлению адвоката Алексея Коврижкина, участвовавшего в расследовании, которое они проводили. В 2020 году статус Коврижкина был прекращен за сотрудничество с правоохранительными органами, в ходе которого задержали Дубинского и Тринева. Жалобу в адвокатскую палату на Коврижкина подали сами бывшие следователи.

Дубинский участвовал в расследовании дела о теракте 24 января 2011 года в аэропорту "Домодедово". Тогда СК пытался привлечь к ответственности собственника аэропорта Дмитрия Каменщика и топ-менеджеров авиапредприятия за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже дело было прекращено за отсутствием в действиях обвиняемых состава преступления.

Мосгорсуд Басманный суд СКР Сергей Дубинский Андрей Тринев Алексей Коврижкин

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