Более 50% россиян запланировали участие в парламентских выборах

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере, половина россиян (51%) с высокой долей вероятности придут на избирательные участки голосовать на предстоящих выборах в Госдуму, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

"В течение последних месяцев группа (респондентов - ИФ), заявляющих, что они примут участие в голосовании, постоянно увеличивалась. В настоящий момент, согласно данным телефонных опросов, она составляет 51%. Т.е. половина россиян заявляет, что с высокой долей вероятности готовы принять участие в голосовании. В начале года этот показатель был в районе 36-39%", - сказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, представляя в четверг результаты социологического исследования на заседании круглого стола по избирательной кампании.

"Есть еще значимая группа - 19% респондентов. Это те, кто заявляет, что, скорее всего, примет участие в голосовании. Пока сложно прогнозировать их электоральное поведение по той причине, что они еще сами еще не уверены в своем выборе", - сказал Мамонов.

"Есть 11% не определились, но определятся ближе к дню голосования", - добавил Мамонов.

Опрос проводился с 30 августа по 1 сентября, ежедневно опрашивались 1600 респондентов.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.