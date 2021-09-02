Подозреваемый в насилии над детьми в Самаре найден мертвым

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку в связи с обнаружением в лесу под Самарой тела мужчины, подозреваемого в растлении детей, сообщается на сайте СУ СКР по Самарской области.

"2 сентября на территории лесополосы вблизи поселка Винтай Красноглинского района Самары обнаружено тело местного жителя 1989 года рождения. Предположительно, смерть мужчины наступила в результате ранения", - говорится в сообщении.

По информации СКР, ранее в отношении мужчины были возбуждены дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, не достигших 14 лет (п." б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

По версии следствия, с 2016 по 2021 год подозреваемый совершил сексуальное насилие в отношении двух девочек, которым на момент преступления было 6 и 8 лет. Противоправные действия мужчина фиксировал на телефон.