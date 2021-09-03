Самарца заподозрили в убийстве предполагаемого педофила

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об убийстве обвиняемого в насилии над детьми жителя поселка Винтай Самарской области, тело которого было обнаружено закопанным в лесополосе, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Там добавили, что на причастность к смерти мужчины проверяется местный житель.

Кроме того, продолжается расследование дела, возбужденного в отношении погибшего по факту сексуальных действий в отношении детей, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, 2 сентября в лесу близ поселка Винтай Красноглинского района Самары было обнаружено тело местного жителя 1989 года рождения. Предположительно, смерть мужчины наступила в результате ранения.

По информации СКР, ранее против него были возбуждены дела по п." б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет).

По версии следствия, с 2016 по 2021 годы подозреваемый совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек, которым на момент совершения преступления было шесть и восемь лет. Противоправные действия мужчина фиксировал на телефон.