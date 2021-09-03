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Около 500 фельдшерско-акушерских пунктов в ДФО подключат до конца года к интернету

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом дала колоссальный толчок в развитии телемедицины в стране, только на Дальнем Востоке около 500 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) до конца года будет подключено к интернету, сказал первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

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"У нас по стране в целом порядка 20 тысяч ФАПов подключено к интернету, около 33 тысяч будет подключено до конца года. По Дальнему Востоку более 1 тысячи ФАП сейчас подключено, около 500 ФАПов будет подключено к концу года, что позволит проводить консультирование", - сказал Фисенко в ходе ВЭФ-21.

При этом он отметил, что цифра должна не подменять врача, а становиться его помощником.

"На данный момент мы рассматриваем вопрос с оплатой телемедицинских услуг исключительно как вопрос, включенный в общий тариф. Это не рассматривается как отдельная услуга, это составная часть помощи врачу",- добавил Фисенко.

Виктор Фисенко ВЭФ Дальний Восток

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