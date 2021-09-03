Суд перенес рассмотрение иска Росрыболовства к НТЭК для их переговоров

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края отложил до 3 ноября рассмотрение иска Росрыболовства о взыскании с "дочки" "Норникеля" АО "НТЭК" 58,65 млрд рублей вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3, сообщил корреспондент "Интерфакса" из суда.

Предварительное заседание по делу началось в пятницу. Перерыв потребуется для переговоров об условиях заключения мирового соглашения.

Мировое соглашение предполагает возмещение вреда биоресурсам в натуральном виде, уточнил "Норникель". Стороны проведут переговоры об условиях совместной разработки, процедуре согласования и утверждения, а также реализации плана восстановления водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы, говорится в сообщении компании.

"По сути стороны уже находятся в рабочем процессе (по поводу мировой - ИФ), идут переговоры. Ответчик [НТЭК] ответственно подходит к этому и готов урегулировать спор. Но нам нужно время, поскольку процесс комплексный и важный", - сказал на суде представитель АО "НТЭК".

Он добавил, что восстановить нарушенное аварией состояние биоресурсов можно "натуральным способом". "Мы полагаем, что в этом случае вопрос о размере вреда является второстепенным. В мировом соглашении будут прописаны, какие виды работ необходимо провести, их сроки", - добавил представитель компании.

В ответ на это представитель Росрыболовства заявил, что он не возражает против удовлетворения ходатайства об отложении суда и подтвердил возможность заключения мирового соглашения.

"Росрыболовство готово рассмотреть возможность заключения мирового соглашения, обсудив со стороной все параметры по реализации компенсационных мероприятий, включающие строительство рыборазводных заводов и реализацию полномасштабной программы по восстановлению запасов рыбных ресурсов Норило-Пясинского бассейна", - сообщила пресс-служба ведомства.

При этом Росрыболовство настаивает на правильности своих расчетов и методик, а также содержании программы восстановления водных биоресурсов, включающей строительство заводов.

"Заключение мирового соглашения позволит максимально эффективно организовать работу по проведению восстановительных мероприятий, что будет способствовать скорейшему и наиболее полному восстановлению пострадавших в результате аварийного разлива водных биологических ресурсов и экосистемы района разлива", - говорится в сообщении "Норникеля". "Норникель" на протяжении многих лет системно проводит работу по восстановлению природных ресурсов, включая популяцию ценных пород рыб в регионах, где работает компания, добавили в "Норникеле".