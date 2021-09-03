Шторм разбил опорную стену пляжа в сочинском Лоо

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Опорная стена пляжной территории поселка Лоо в Сочи разбита в результате шторма, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации.

"По окончанию шторма будет проведена оценка ущерба и требуемых работ по восстановлению опорной стены и прогулочной зоны. Восстановление будет произведено силами пользователя пляжа совместно с владельцами эллингов", - сказал сотрудник пресс-службы.

В Сочи в ночь на 3 сентября прошли ливневые дожди с сильными порывами ветра. В разных районах говора упали три дерева.

"Сегодня погода в Сочи стабилизировалась . Однако пляжи Сочи остаются закрытыми в связи со штормом в три балла", - добавил собеседник агентства.