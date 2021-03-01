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Обвиняемый в краже "путинской" иконы признался в других преступлениях

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Житель города Волхов Ленинградской области Владислав Соколов, которого обвиняют в краже церковных ценностей из Иверского мужского монастыря, в том числе подаренной Владимиром Путиным иконы, признался в целой серии других преступлений, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Новгородского областного УМВД.

"Следствие установило, что в 2019 году он выкрал из ювелирного магазина в городе Малая Вишера (Новгородская область - ИФ) украшения стоимостью более 1 млн рублей. Также установлено, что он обворовал четыре почтовых отделения в Новгородском и Чудовском районах области", - сказал собеседник агентства.

Уголовные дела по этим фактам в настоящее время расследуются.

Как сообщалось, кража из Иверского монастыря XVII века произошла в ночь на 1 сентября 2020 года. Из обители пропали ювелирные изделия из золота и другие предметы культа, в том числе - напрестольный крест и копия Иверской иконы Богоматери, которую в 2001 году принес в дар монастырю президент Путин. Ущерб от кражи составил около 2,7 млн рублей.

По подозрению в преступлении полиция задержала Соколова и еще одного жителя города Волхов Александра Алексеева. Суд заключил их под стражу. Возбуждены и расследуются дела по статьям 158 (кража) и 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). Задержанные признали вину. Изъятые у них икона и другие ценности возвращены монастырю.

Владимир Путин Новгородская область Ленинградская область МВД Иверский монастырь

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