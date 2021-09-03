Суд арестовал имущество семьи депутата Госдумы Олега Колесникова

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество семьи депутата Госдумы Олега Колесникова и иных лиц общей стоимостью 414 млн рублей в рамках спора о векселях ГК "Здоровая ферма" (входит в птицеводческий холдинг банка "Траст"), сообщила пресс-служба "Траста".

Арест стал обеспечительной мерой в обособленном споре о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих ООО "Профессиональные технологии строительства" ("ПрофТехСтрой") лиц на сумму порядка 414 млн рублей.

Заявление об аресте подал конкурсный управляющий по делу о банкротстве ООО "ПрофТехСтрой" - должника ГК "Здоровая ферма".

В частности, в пределах суммы требований арестовано движимое и недвижимое имущество бывшего владельца ГК "Здоровая ферма" Колесникова, его жены Лены Колесниковой, Андрея Бовшика, Рустама Каримова, Игоря Копылова и Рашида Малахова.

"Банк непрофильных активов "Траст" как владелец ГК "Здоровая ферма" заинтересован в возврате средств и активов, которые были выведены бывшими бенефициарами. Поэтому мы удовлетворены решением суда и будем продолжать отстаивать свою позицию в суде", - заявила пресс-служба банка.

ООО "ПрофТехСтрой" выпустило векселя на сумму чуть более 288 млн рублей, поручителями по которым были входившие в "Здоровую ферму" ЗАО "Уралбройлер", ООО "Уральская мясная компания и АО "Птицефабрика Комсомольская", они их авалировали. Поручительство, по бумагам, было выдано в 2015 году непосредственно перед тем, как Колесников продал "Здоровую ферму" ПАО "Русгрэйн холдинг".

Затем, после серии сделок с участием кипрской "Хромсис Лимитед", "Старбрайт Венчерс Лтд", зарегистрированной в Белизе, и ООО "Битуби Эдженси" эти бумаги достались жителю Челябинска Игорю Копылову. В конце 2018 - начале 2019 годов, когда "Здоровая ферма" уже перешла под контроль "Траста" он предъявил эти векселя к оплате, а после отказа векселедателя и поручителей платить подал иск в Арбитражный суд Челябинской области о взыскании их стоимости с процентами - 414 млн рублей.

Иск находится на рассмотрении. Представители ответчика ставят под сомнение добросовестность сделки и всех ее участников, охарактеризовав ее как мнимую.

Согласно открытым данным, Копылов на момент приобретения векселей был заместителем директора по экономической безопасности сети аптек "Классика", принадлежащих также семье Колесниковых. "Старбрайт Венчерс" связана с Колесниковым через его давнего бизнес-партнера и совладельца ГК "Здоровая ферма" Бовшика, который являлся акционером Chromsys Limited", - отмечается в сообщении банка "Траст" в пятницу.

На заседаниях суда по спору о векселях и поручительствах за них представители нового собственника заявили, что им не было ничего известно о наличии трех векселей до конца 2018 года, вплоть до появления требований об оплате задолженности на сумму 86 млн, 94 млн и 108,8 млн рублей, соответственно. Данные обязательства не были отражены в бухгалтерском учете "Здоровой фермы", а также самого векселедателя - ООО "ПрофТехСтрой".

ООО "Траст Птицеводческий холдинг" стало владельцем "Здоровой фермы" в декабре 2018 года. До этого несколько месяцев компания принадлежала структурам Микаила Шишханова, в тот период основного акционера Бинбанка и Рост банка. После того как они были взяты на санацию, "Здоровая ферма" и досталась "Трасту", на базе которого Банк России создал фонд плохих активов.