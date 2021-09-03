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Два человека пострадали в результате урагана в Екатеринбурге

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге два человека пострадали в результате ураганного ветра в пятницу вечером. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

В результате порывов ветра до 21 м в секунду в Екатеринбурге упали 19 деревьев, повреждены 5 кровель зданий на общей площади 470 кв. метров. Пострадали 2 человека. Они направлены на осмотр в лечебные учреждения Екатеринбурга, говорится в сообщении.

Также из-за непогоды зафиксированы нарушения электроснабжения в 13 населенных пунктах Кировградского, Дегтярского, Ревдинского городских округов и в муниципальном образовании Нижние Серги в Свердловской области.

"В основном технологические нарушения зафиксированы в распределительной сети и не оказывают влияние на системную надежность функционирования сетевого комплекса. Аварийно-восстановительные бригады находятся на месте и осуществляют ремонтные работы. Кроме этого, энергетики восстанавливают электроснабжение и по резервным схемам, где это возможно. Повреждения в распределительной сети связаны в основном с падением веток на воздушные линии электропередачи", - отмечает пресс-служба.

Ранее Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что ночью и днем 4 сентября местами в Свердловской и Челябинской областях ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, усиление ветра до 25 м/с, в отдельных районах Челябинской области – грозы, град, местами крупный.

Екатеринбург

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