Минвостокразвития запустит программу подготовки госслужащих для ДФО

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Программу "Муравьев-Амурский 2030" запустят на Дальнем Востоке для подготовки управленческих кадров, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"Мы хотим запустить лучшую в стране программу подготовки управленческих кадров, а Дальний Восток и Арктика, на мой взгляд, идеально подходят. Это просто лучшее в мире пространство для того, чтобы воспитать в людях те качества, которые нужны для того, чтобы управлять коллективом, преодолевать трудности. Самое главное преодолевать себя и достигать результата", - сказал Чекунков.

По его словам, отбор на эту программу будет очень жестким. Участники программы будут учиться работе на разных уровнях - на муниципальном, региональном и федеральном.

"Мы будем брать каждого в три забега примерно по полгода, в рамках которых они будут очень тесно работать с реальным руководителем сначала муниципального уровня, понимать, как работает город, как топить котельную, как организуется общественный транспорт, что волнует жителей, что делать с тротуарами, что делать с преступностью", - отметил Чекунков.

На региональном уровне участники будут учиться тому, как привлекать инвестиции, как работает бюджет, специальные экономические режимы и т.д. Это необходимо, чтобы они получили практический опыт.

"Отбор открыт уже сейчас. Участники могут регистрироваться на сайте. Отбор мы будем проводить до 10 ноября этого года. Дистанционный отбор. В конце года в ноябре будут организованны сессии со специалистами, которые похожим образом, как это происходит на конкурсе "Лидеры России", будут общаться между собой, решать кейсы с оценщиками, и мы будем стараться вот тех самым людей с ценностным фундаментом и с февраля начнётся обучающая программа", - рассказал глава Минвостокразвития.

Он уточнил, что к концу проекта - к 2026 году - появится 150 новых руководителей с ценностями, знаниями и базовым опытом для развития Дальнего востока и Арктики.