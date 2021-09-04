Росреестр и РАН будут совершенствовать систему геодезического обеспечения

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Росреестр и Российская академия наук (РАН) на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве в научно-технической, инновационной и экспертной деятельности, сообщает пресс-служба фонда Росконгресс.

"Согласно документу, стороны будут взаимодействовать в целях решения научных задач в области естественных и технических наук, а также в сфере совершенствования системы геодезического обеспечения территории страны", - говорится в сообщении.

Соглашение станет основой для перспективных исследований и разработок в области земли и недвижимости, отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский. Также стороны намерены вместе проработать актуальные темы для научных исследований и направления развития инновационной деятельности.