Рогозин заявил, что России необходимо создать свою орбитальную станцию

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - России надо в обязательном порядке создавать собственную орбитальную станцию, ресурс Международной космической станции (МКС) ограничен, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Нам нужна новая станция", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" в субботу.

Накануне Рогозин сопровождал президента РФ Владимира Путина, который ознакомился с ходом строительства космодрома "Восточный". Рогозин заявил, что у России есть научно-технический задел для создания собственной орбитальной станции.

"Мы хотим, чтобы НЭМ (научно-энергетический модуль) уже не летел к МКС, чтобы он был основой для формирования российской орбитальной служебной станции", - сказал глава "Роскосмоса".

"Мы хотим сделать станцию, коэффициент полезного действия которой будет на несколько порядков выше, чем у МКС", - сказал Рогозин.

"Обязательно это надо делать. Обязательно, потому что у Международной космической станции - как у российского, так и американского сегмента - есть ресурс свой, он не бесконечный", - отметил глава госкорпорации.

В апреле информированный источник сообщил "Интерфаксу", что у России есть планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд.

23 августа глава "Роскосмоса" сообщил, что направил доклад о создании новой российской орбитальной станции в правительство.

Рогозин в эфире канала "Соловьев Live" в субботу заявил, что у МКС "по 2025 год ресурс у нас нормальный".

"Технически и мы, и американцы просчитали, что никаких больших проблем станция создавать для нас не будет. Хотя все больше и больше времени космонавты и астронавты будут тратить времени на поддержание жизнеспособности этой станции", - сказал Рогозин.

По словам Рогозина, модули МКС, созданные в начале 1990- годов, переработали свой ресурс.

"Мы понимаем, что чем дольше мы будем держать МКС на орбите, тем больше денег нам придется тратить на замену того оборудования, которое, к сожалению, не может быть даже абсолютно современным - такая архитектура самой станции. Восстанавливать оборудование, которое устарело - это бессмыслица", - сказал глава "Роскосмоса".

Рогозин отметил, что задачи новой российской орбитальной станции будут отличаться от МКС.

"Некоторые специалисты уже амбициозно говорят, что мы уже исчерпали возможности для проведения экспериментов на борту МКС. Российская орбитальная служебная станция - там не только эксперименты могут быть внутри, но именно внешний борт будет увешан научной аппаратурой", - сообщил глава "Роскосмоса".

На новой станции Россия сможет разместить телескопы, радиолокационные и инфракрасные аппараты, сказал он.

"Сама орбита станции будет такая, что она будут полярная. Мы каждые полтора часа будем проходить через Северный полюс. Для нас это принципиально важная арктическая зона. У нас там Северный морской путь", - отметил он.

По его словам, новая станция обеспечит корабли, которые идут по Северному морскому пути, "всеми возможными сервисами космического назначения".

"Это создаст для нас уникальные экономические возможности для развития Северного морского пути. Я уже не говорю про другие задачи, которые можно не декларировать", - сказал глава "Роскосмоса".

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

7 июня в Госдуме глава "Роскосмоса" заявил, что продолжение участия России в проекте МКС после 2025 года возможно только при снятии в ближайшее время санкций в отношении российских космических предприятий.

5 июня Рогозин и глава NASA Билл Нельсон провели телефонные переговоры. Как сообщили в "Роскосмосе", Нельсон принял приглашение главы российской госкорпорации посетить Россию и предложил продлить работу МКС до 2030 года. Рогозин в свою очередь отметил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС возможно только после отмены американских санкций в отношении предприятий "Роскосмоса".

Ранее Рогозин сообщал, что с главой NASA планирует обсудить дальнейшую судьбу МКС. Он отметил, что Россия может отказаться от планов покинуть МКС после 2025 года, если удастся договориться с США о коммерческом использовании российского сегмента станции.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.