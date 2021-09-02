Рогозин озвучил сроки развертывания новой орбитальной станции РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Развертывание новой российской орбитальной станции планируется начать через пять-шесть лет, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Об этом Рогозин заявил в четверг на форуме "Новое знание".

Ранее стало известно, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, завершить развертывание которой планируют в 2035 году. Россия решила строить собственную орбитальную станцию из-за ухудшения технического состояния российского сегмента МКС.

В ноябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты "Роскосмоса" прогнозируют лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций. Со своей стороны, Рогозин сообщил, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработало ресурс, и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

Рогозин сообщал, что планирует обсудить с главой NASA дальнейшую судьбу МКС. Он отметил, что Россия может отказаться от планов покинуть МКС после 2025 года, если удастся договориться с США о коммерческом использовании российского сегмента станции.

5 июня 2021 года Рогозин и новый глава NASA Билл Нельсон провели телефонные переговоры. Как сообщили в "Роскосмосе", Нельсон принял приглашение главы российской госкорпорации посетить Россию и предложил продлить работу МКС до 2030 года. Рогозин тогда отметил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС возможно только после отмены американских санкций в отношении предприятий "Роскосмоса".

Несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США. Это означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".