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ФСИН заверила в штатной работе колонии в Амурске после драки заключенных

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) выехала в Хабаровский край, где в колонии в массовой драке погибли заключенные, сообщили в пресс-бюро регионального управлении ведомства.

"Для проведения проверки в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

В УФСИН отметили, что в результате происшествия пострадали шесть осужденных, "в настоящее время учреждение работает в штатном режиме".

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Между тем ранее в региональном следственном управлении следственного комитета (СК) сообщили, что в результате чрезвычайного происшествия погибли два человека, четверо пострадали, один госпитализирован.

В УФСИН заявили, что "незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники учреждения, которые пресекли противоправные действия со стороны осужденных".

Как добавили в пресс-бюро, на место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения проверки прибыло руководство УФСИН по Хабаровскому краю, сотрудники следственного комитета и прокуратуры.

Ранее об инциденте сообщили источник "Интерфакса" и региональное управление СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Исправительная колония №14 находится в городе Амурске.

Хабаровский край Амурск ФСИН

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