Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Четыре человека погибли в ДТП в Липецкой области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Липецкой области, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба МВД России.

ДТП с участием автомобилей Mercedes и KIA произошло вечером в воскресенье на дороге между Липецком и Данковым.

Предварительном установлено, что причиной аварии мог послужить выезд на встречную полосу одного из автомобилей.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля Mercedes, а также водитель и две пассажирки автомобиля KIA.

На месте аварии работает полиция, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Липецкая область МВД России

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 5 сентября

Самолет ВМС США провел разведку у черноморских границ России

Врачи сообщили о тяжелом состоянии одного из заключенных после драки в колонии Амурска

Врачи сообщили о тяжелом состоянии одного из заключенных после драки в колонии Амурска

В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Зеленским

Песков посчитал, что Украину пытаются превратить в "анти-Россию"

ФСИН заверила в штатной работе колонии в Амурске после драки заключенных

Драка в колонии Хабаровского края привела к гибели двух заключенных

Драка в колонии Хабаровского края привела к гибели двух заключенных

На российско-литовской границе образовалась очередь из грузовиков

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 18 645 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 18 645 новых случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');