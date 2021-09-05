Четыре человека погибли в ДТП в Липецкой области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Липецкой области, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба МВД России.

ДТП с участием автомобилей Mercedes и KIA произошло вечером в воскресенье на дороге между Липецком и Данковым.

Предварительном установлено, что причиной аварии мог послужить выезд на встречную полосу одного из автомобилей.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля Mercedes, а также водитель и две пассажирки автомобиля KIA.

На месте аварии работает полиция, устанавливаются обстоятельства случившегося.