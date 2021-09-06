Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Власти Приморья попросили Ростуризм поддержать проект круглогодичного курорта

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Приморского края обратилось в Ростуризм за поддержкой проекта круглогодичного курорта, который планируется создать в Хасанском районе в рамках туристско-рекреационного экологического кластера "Земля леопарда", сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

"Также в рамках формирования кластера мы обратились в Федеральное агентство по туризму с просьбой выделить финансирование на комплексное проектирование туристической территории. Цель - создание на юге Приморья круглогодичного курорта с опорой на услуги экологического и рекреационного туризма", - сказал Кожемяко в интервью "Интерфаксу".

Кластер "Земля леопарда" в Хасанском районе должен стать пилотным в рамках формирования национального проекта в сфере туризма и гостеприимства и обеспечить комплексное развитие туристической территории юга Приморья. Сейчас готовится план мероприятий по реализации проекта, продолжается поиск и подбор инвесторов.

Проект призван объединить возможности особо охраняемых природных территорий региона и создать вокруг них инфраструктуру, которая позволит сделать отдых в Приморье доступным и комфортным. В Хасанском районе находятся нацпарк "Земля леопарда", заповедник "Кедровая падь", Дальневосточный морской заповедник, природный парк Хасанский, месторождение лечебных грязей "Ясное".

Губернатор добавил, что закрытые из-за COVID-19 границы увеличили спрос на качественный турпродукт для российских туристов.

"На улицах Владивостока и сейчас, и все лето было очень много туристов из соседних регионов и из западных областей и краев нашей родины", - сказал он, добавив, что о рекордном притоке туристов в Приморья нынешним летом речь пока не идет.

На территории нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае живет большая часть популяции дальневосточного леопарда в России. Это животное - самая редкая из крупных хищных кошек на планете, занесено в Красную книгу. Дальневосточные леопарды также обитают на небольшом участке Китая, граничащим с Россией.

Приморский край Олег Кожемяко

Новости по теме

Новости

В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве амурского тигра

В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве амурского тигра

Что произошло за день: воскресенье, 5 сентября

Самолет ВМС США провел разведку у черноморских границ России

Врачи сообщили о тяжелом состоянии одного из заключенных после драки в колонии Амурска

Врачи сообщили о тяжелом состоянии одного из заключенных после драки в колонии Амурска

В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Зеленским

Песков посчитал, что Украину пытаются превратить в "анти-Россию"

ФСИН заверила в штатной работе колонии в Амурске после драки заключенных

Драка в колонии Хабаровского края привела к гибели двух заключенных

Драка в колонии Хабаровского края привела к гибели двух заключенных

На российско-литовской границе образовалась очередь из грузовиков

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 18 645 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 18 645 новых случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');