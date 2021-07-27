Ученые получили новые данные о численности дальневосточного леопарда

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Более 100 дальневосточных леопардов, занесенных в Красную книгу РФ, насчитали специалисты в Приморье, эти данные свидетельствуют о стабильном состоянии популяции, сообщает во вторник пресс-служба национального парка "Земля леопарда".

"На "Земле леопарда" получены новые данные о состоянии популяции дальневосточного леопарда - самой редкой крупной кошки в мире. На сегодняшний день на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых дальневосточных леопардов", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, кроме 110 взрослых животных было зафиксировано 16 котят, однако собственный идентификационный номер и место в базе данных получают только леопарды, покинувшие мать и начавшие самостоятельную жизнь. Показателем состояния популяции считают именно численность взрослых особей.

Чтобы получить актуальные данные о численности редкого хищника, специалисты нацпарка несколько месяцев анализировали данные фотомониторинга за последний год. Вручную было обработано более 700 тысяч фотографий. Фото с леопардами анализировали с помощью специального программного обеспечения, которое позволяет идентифицировать каждую особь по индивидуальному пятнистому узору.

"Ситуация с популяцией леопарда значительно улучшилась - в начале 21-го века оставалось всего 35 особей. Однако по экспертным оценкам необходима популяция в дикой природе из 150 особей, что позволит леопарду окончательно отойти от опасной черты. "Земля леопарда" ведет интенсивную природоохранную работу по сохранению редчайшей кошки и её дома, в том числе принимает меры против браконьерства, лесных пожаров. Увеличение дикой популяции дальневосточного леопарда говорит об эффективности данных мер", - сказал директор нацпарка Виктор Бардюк.

Российские специалисты также ждут новые результаты фотомониторинга от китайских коллег. Большая часть животных обитает исключительно на российской части ареала либо в трансграничном пространстве, по обе стороны российско-китайской границы. Меньшинство составляют особи, имеющие индивидуальные участки исключительно на территории КНР.

Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных хищных кошек на планете, занесен в Красную книгу. Эти редкие животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. В России большая часть популяции живет на территории нацпарка "Земля леопарда".