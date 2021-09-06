Три человека погибли в ДТП с участием шести автомобилей в Адыгее

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Шесть автомобилей столкнулись на трассе "Краснодар-Верхнебаканский" на территории Адыгеи, есть жертвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.

Предварительно установлено, что автомобиль Hyundai столкнулся с двигавшимся во встречном направлении "КамАЗом". От удара Hyundai отбросило в три других автомобиля, которые ехали в попутном с машиной направлении. Участницей аварии стала также еще одна машина, которая ехала сзади грузовика, говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии погибла водитель Hyundai и двое ее 15-летних пассажиров. Движение по трассе "Краснодар-Верхнебаканский" на время первоочередных следственных действий было перекрыто, но к настоящему времени восстановлено.