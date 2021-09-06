Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В России увеличат численность резервистов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ принято решение о наращивании численности резервистов, а переброска резервистов на учение в Калининградскую область носит плановый характер, заявляют в военном ведомстве.

"Резервисты переброшены на учение в Калининградскую область. Подготовка резервистов проводилась в ходе ежемесячных тренировочных занятий, и теперь они выполняют учебно-боевые задачи в Калининградской области, совершенствуют свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники, проявляя при этом высокую выучку и демонстрируя крепкую воинскую дисциплину", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Минобороны.

Решение о проведении данного учения было принято в ноябре 2020 года при планировании мероприятий мобилизационной и боевой подготовки на 2021 год, подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооруженных Сил РФ с 2016 года. Ежегодно подразделения, укомплектованные резервистами, принимают участие во всех крупных учениях, проводимых от Камчатки до Калининграда, от Заполярья до Крыма, в ходе которых традиционно заслуживают высокой оценки командования.

"Граждане, зачисленные в мобилизационный людской резерв, обеспечиваются современной экипировкой, денежными выплатами, всеми видами довольствия, а также квалифицированной медицинской помощью", - отмечается в сообщении.

Минобороны РФ Калининградская область

Новости

Генпрокурор призвал отнести к экстремистской деятельности пропаганду нацизму

Спасатели обнаружили пропавший в Каспийском море катер

В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве амурского тигра

В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве амурского тигра

Что произошло за день: воскресенье, 5 сентября

Самолет ВМС США провел разведку у черноморских границ России

Врачи сообщили о тяжелом состоянии одного из заключенных после драки в колонии Амурска

Врачи сообщили о тяжелом состоянии одного из заключенных после драки в колонии Амурска

В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Зеленским

Песков посчитал, что Украину пытаются превратить в "анти-Россию"

ФСИН заверила в штатной работе колонии в Амурске после драки заключенных

Драка в колонии Хабаровского края привела к гибели двух заключенных

Драка в колонии Хабаровского края привела к гибели двух заключенных
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');