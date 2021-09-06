В России увеличат численность резервистов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ принято решение о наращивании численности резервистов, а переброска резервистов на учение в Калининградскую область носит плановый характер, заявляют в военном ведомстве.

"Резервисты переброшены на учение в Калининградскую область. Подготовка резервистов проводилась в ходе ежемесячных тренировочных занятий, и теперь они выполняют учебно-боевые задачи в Калининградской области, совершенствуют свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники, проявляя при этом высокую выучку и демонстрируя крепкую воинскую дисциплину", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Минобороны.

Решение о проведении данного учения было принято в ноябре 2020 года при планировании мероприятий мобилизационной и боевой подготовки на 2021 год, подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооруженных Сил РФ с 2016 года. Ежегодно подразделения, укомплектованные резервистами, принимают участие во всех крупных учениях, проводимых от Камчатки до Калининграда, от Заполярья до Крыма, в ходе которых традиционно заслуживают высокой оценки командования.

"Граждане, зачисленные в мобилизационный людской резерв, обеспечиваются современной экипировкой, денежными выплатами, всеми видами довольствия, а также квалифицированной медицинской помощью", - отмечается в сообщении.