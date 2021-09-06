Медведь выбил окна и двери в гостевых домиках приморского заповедника

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Результаты погрома, учиненного медведем в гостевых домиках Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье, обнаружили государственные инспекторы заповедника.

"Пришел, умылся, пропотел, полежал и выбил окно. Хотя бы печку не тронул", - цитирует пресс-служба заповедника госинспектора Александра Андросова.

На видео, снятом инспекторами, можно рассмотреть, что таежный гость оставил домики не только без окон, но и без дверей.

Специалисты заповедника "Сихотэ-Алинский" рассказали, что дикие животные редко демонстрируют подобное поведение.

"Следы от зубов тупые, скорее всего, это уже старый медведь. Вообще, такое поведение для животного нетипичное, они все-таки сторонятся людей и человеческого запаха, тем более учитывая, что корма сейчас в лесу предостаточно", - сказала научный сотрудник заповедника Светлана Бондарчук.

Сейчас в заповеднике оценивают принесенный медведем ущерб и восстанавливают домики.

В последний раз подобный инцидент был зафиксирован 10 лет назад на заповедной территории в районе реки Колумбе. Тогда животное периодически забиралось в заповедную избушку, пока там не было людей.