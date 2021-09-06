Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

"Биокад" не выявил побочных эффектов при тестировании своей COVID-вакцины

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ЗАО "Биокад" приступило к первой фазе испытаний рекомбинантной векторной вакцины BCD-250 от коронавируса, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Морозов журналистам в понедельник.

"Первый пациент получил уже первую дозу вакцины. Все хорошо, никаких побочек", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в испытаниях примут участие 360 пациентов, их планируется завершить к 2026 году.

Препарат BCD-250 будет проходить испытания безопасности и иммуногенности (показывает, какой иммунный ответ вызывает вакцина и как он меняется со временем) на базе двух медицинских центров в Санкт-Петербурге - медицинского центра лекарственной терапии Юнинова и клинического центра X7 Clinical Research.

Вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения, следует из данных в госреестре клинических испытаний.

"Биокад" - российская биотехнологическая компания, продуктовую линейку которой составляют препараты, предназначенные для лечения заболеваний в области онкологии/гематологии, гинекологии, неврологии и инфекционных заболеваний. Офисы и представительства компании расположены в США, Бразилии, Китае, Индии и других странах. На производстве в Петербурге налажен выпуск вакцины "Спутник V".

Хроника коронавируса. Сентябрь.

8
Непальские кинотеатры готовятся к открытию4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
Непальские кинотеатры готовятся к открытию
Хроника 09 января 2020 года – 06 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Биокад Дмитрий Морозов Коронавирус

Новости по теме

Новости

Лавров заявил, что "Северный поток 2" заработает через несколько дней

Лавров заявил, что "Северный поток 2" заработает через несколько дней

Заключенные напали на сотрудника колонии в иркутском Ангарске

Рязанские "Магнит" и "Пятерочку" заподозрили в завышении цен на овощи

Убивший шестерых "за пьянство" житель Миасса осужден пожизненно

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19

Четверо сторонников ИГИЛ задержаны в Ингушетии

Вертолет, упавший с туристами в озеро на Камчатке, подняли на берег

Вертолет, упавший с туристами в озеро на Камчатке, подняли на берег

Генпрокурор призвал отнести к экстремистской деятельности пропаганду нацизма

Спасатели обнаружили пропавший в Каспийском море катер

В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве амурского тигра

В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве амурского тигра
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');