"Биокад" не выявил побочных эффектов при тестировании своей COVID-вакцины

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ЗАО "Биокад" приступило к первой фазе испытаний рекомбинантной векторной вакцины BCD-250 от коронавируса, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Морозов журналистам в понедельник.

"Первый пациент получил уже первую дозу вакцины. Все хорошо, никаких побочек", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в испытаниях примут участие 360 пациентов, их планируется завершить к 2026 году.

Препарат BCD-250 будет проходить испытания безопасности и иммуногенности (показывает, какой иммунный ответ вызывает вакцина и как он меняется со временем) на базе двух медицинских центров в Санкт-Петербурге - медицинского центра лекарственной терапии Юнинова и клинического центра X7 Clinical Research.

Вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения, следует из данных в госреестре клинических испытаний.

"Биокад" - российская биотехнологическая компания, продуктовую линейку которой составляют препараты, предназначенные для лечения заболеваний в области онкологии/гематологии, гинекологии, неврологии и инфекционных заболеваний. Офисы и представительства компании расположены в США, Бразилии, Китае, Индии и других странах. На производстве в Петербурге налажен выпуск вакцины "Спутник V".