Студент техникума в Красноярском крае готовил убийство однокурсников

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Третьекурсник Южного аграрного техникума в Красноярском крае готовился убить четырех однокурсников из-за конфликта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Установлено, что готовиться к преступлению он начал заранее. Чтобы расправиться с обидчиками, для нападения молодой человек успел изготовить пусковое устройство, приобрести нож и патроны к аэрозольному пистолету.

Преступление удалось предотвратить. Студента задержали полицейские совместно с сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

Южный аграрный техникум находится в Краснотуранском районе края и имеет Идринский филиал. Там учатся будущие механизаторы.