Эксперты ФоРГО спрогнозировали референдумный характер губернаторских выборов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Выборы губернаторов 17-19 сентября носят предсказуемый характер, одна из причин - фактическое отсутствие сильных кандидатов от оппозиционных политических сил, считают эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

"Интересными принято считать конкурентные кампании или, по крайней мере, те, которые имеют потенциал по ходу переформатироваться в конкурентные. В этом году все выборы - референдумные. Более того, оппозиционные партии выдвинули en masse откровенных статистов. Поэтому коллег-политологов можно понять. Эта серия, в самом деле, предельно предсказуемая", - отмечается в докладе фонда, текст которого поступил в "Интерфакс".

Расклад сил

17-19 сентября вместе с депутатами Государственной Думы в девяти субъектах Федерации - Республиках Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской и Ульяновской областях будут выбирать глав регионов.

"Сроки полномочий главы Чечни, губернаторов Тверской и Тульской областей истекают в сентябре-октябре с.г. Рамзан Кадыров, Игорь Руденя и Алексей Дюмин намерены переизбраться на новые сроки", - отмечается в докладе ФоРГО.

"Тывинский глава - председатель правительства Шолбан Кара-Оол, руководивший республикой с 2007 г., и ульяновский губернатор Сергей Морозов, управлявший областью с 2005-го, в апреле досрочно ушли в отставку. Однако их сроки полномочий также истекали в сентябре-октябре, так что в этих регионах выборы проходят в плановом порядке, электоральные графики не нарушаются", - отмечают эксперты.

В ряде регионов, в частности, в Мордовии, Хабаровском крае, Белгородской и Ульяновской областях, выборы пройдут досрочно.

"Мордовский глава Владимир Волков, назначенный в 2012 г, и Евгений Савченко, возглавивший регион еще в 1993-м, тоже досрочно ушли в отставку, но их сроки полномочий истекали в 2022-м. Губернаторы Хабаровского края и Пензенской области Сергей Фургал и Иван Белозерцев отрешены президентом в связи с утратой доверия (оба - фигуранты уголовных дел и находятся под стражей)", - отмечается в докладе

В фонде отмечают, что все назначенные президентом врио глав также баллотируются. "В Мордовии, Чечне и Тверской области глав и депутатов региональных парламентов избирают параллельно. Дюмин и Руденя переизбираются на вторые сроки, Кадыров - на четвертый. На сегодняшний день он - обладатель самого длительного стажа регионального руководства (14 лет). Прежде рекордсменами были упоминавшиеся Савченко (27 лет) и С. Морозов (16 лет)", - отмечается в докладе.

"Принимая во внимание кандидатские конструкции, сформированные по итогам выдвижения и регистрации, текущие рейтинги кандидатов, а также электоральную историю регионов, можно утверждать, что во всех регионах выборы глав пройдут по референдумным сценариям", - считают эксперты.

"После думских выборов начнется новый обновленческий цикл, и, определенно, замен в губернаторском корпусе будет не меньше, чем в прошлые циклы. К этому будет располагать, безусловно, приближение президентских выборов 2024 г", - считают в ФоРГО.