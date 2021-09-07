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Две девочки пропали по дороге в школу в Кузбассе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Полиция просит помочь в поисках двух девочек, пропавших накануне после того, как ушли в школу в кузбасском Киселевске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка МВД по региону во вторник.

"Сотрудники разыскивают без вести пропавших несовершеннолетних 2010 года рождения. 6 сентября около 8:00 часов утра девочки ушли в школу, и до настоящего времени их местонахождение не установлено", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что тех, кто что-либо знает о местонахождении детей, просят на условиях анонимности обратиться в правоохранительные органы.

Кузбасс

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