Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Полицейские оперативно задержали в Кузбассе подозреваемого в убийстве двух девочек

Полицейские оперативно задержали в Кузбассе подозреваемого в убийстве двух девочек
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух девочек, бесследно пропавших 6 сентября после ухода из школы в Кемеровской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Заявление об исчезновении девочек поступило в полицию поздно вечером 6 сентября, днем 7 сентября подозреваемый был задержан", - отметил собеседник агентства.

По его словам, задержанный около двух лет назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление сексуального характера.

Ранее сообщалось, что две десятилетние школьницы пропали в кузбасском Киселевске 6 сентября, уйдя из школы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Во вторник в соцсетях были опубликованы фотография и видеозаписи с камеры магазина, на кадрах видно, что девочки стоят у кассы рядом с мужчиной, который, по словам автора публикации, якобы покупал школьницам сладости. На записи стоит время - около 17:00. Еще на одной записи мужчина и школьницы уходят в сторону стоянки и скрываются за ближайшим домом.

Кемеровская область

Новости по теме

Новости

Две пропавшие в Кузбассе девочки обнаружены убитыми

В РФ за сутки выявлено более 17,4 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 17,4 тыс. новых случаев COVID-19

"Аэрофлот" отстранил нескольких пилотов за отказ прививаться от COVID-19

"Аэрофлот" отстранил нескольких пилотов за отказ прививаться от COVID-19

"Яндекс" исключил ссылки на "Умное голосование" из поисковой выдачи

Задержанные по делу о подрыве газопровода в Крыму начали давать показания

Задержанные по делу о подрыве газопровода в Крыму начали давать показания

Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении экс-помощницы Дворковича

Что случилось этой ночью: вторник, 7 сентября

Суд приговорил красноярского бизнесмена Быкова к 13 годам колонии

Суд приговорил красноярского бизнесмена Быкова к 13 годам колонии

ПАСЕ отправит пятерых наблюдателей на выборы в Госдуму

Что произошло за день: понедельник, 6 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');