Полицейские оперативно задержали в Кузбассе подозреваемого в убийстве двух девочек

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух девочек, бесследно пропавших 6 сентября после ухода из школы в Кемеровской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Заявление об исчезновении девочек поступило в полицию поздно вечером 6 сентября, днем 7 сентября подозреваемый был задержан", - отметил собеседник агентства.

По его словам, задержанный около двух лет назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление сексуального характера.

Ранее сообщалось, что две десятилетние школьницы пропали в кузбасском Киселевске 6 сентября, уйдя из школы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Во вторник в соцсетях были опубликованы фотография и видеозаписи с камеры магазина, на кадрах видно, что девочки стоят у кассы рядом с мужчиной, который, по словам автора публикации, якобы покупал школьницам сладости. На записи стоит время - около 17:00. Еще на одной записи мужчина и школьницы уходят в сторону стоянки и скрываются за ближайшим домом.