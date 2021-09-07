Две пропавшие в Кузбассе девочки обнаружены убитыми

Подозреваемый в убийстве задержан

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пропавшие в Кемеровской области две девочки найдены убитыми, подозреваемый в преступлении задержан и допрашивается, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

"В одном из заброшенных домов города Киселевска обнаружены тела девочек с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы управления СК, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Подозреваемый в их убийстве – ранее судимый 41-летний житель города Мыски, сейчас с ним работает следователь. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила журналистам, что установить подозреваемого удалось в течение нескольких часов в результате отработки информации с камер видеонаблюдения. "Чтобы раскрыть преступление, полиции понадобилось меньше суток", - сказала представитель МВД.

Девочки пропали в Киселевске в понедельник после того, как ушли в школу. Их родители обратились в правоохранительные органы в ночь на вторник.

В соцсетях были опубликованы фотография и видеозаписи с камеры магазина, на кадрах видно, что девочки стоят у кассы рядом с мужчиной, который, по словам автора публикации, якобы покупал школьницам сладости. На записи стоит время - около 17:00. Еще на одной записи мужчина и школьницы уходят в сторону стоянки и скрываются за ближайшим домом.

Позже в соцсетях появилась информация о задержании подозреваемого, который признался в изнасиловании и убийстве девочек и показал, где спрятал их тела.