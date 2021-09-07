Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Две пропавшие в Кузбассе девочки обнаружены убитыми

Подозреваемый в убийстве задержан

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пропавшие в Кемеровской области две девочки найдены убитыми, подозреваемый в преступлении задержан и допрашивается, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

"В одном из заброшенных домов города Киселевска обнаружены тела девочек с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы управления СК, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Подозреваемый в их убийстве – ранее судимый 41-летний житель города Мыски, сейчас с ним работает следователь. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила журналистам, что установить подозреваемого удалось в течение нескольких часов в результате отработки информации с камер видеонаблюдения. "Чтобы раскрыть преступление, полиции понадобилось меньше суток", - сказала представитель МВД.

Девочки пропали в Киселевске в понедельник после того, как ушли в школу. Их родители обратились в правоохранительные органы в ночь на вторник.

В соцсетях были опубликованы фотография и видеозаписи с камеры магазина, на кадрах видно, что девочки стоят у кассы рядом с мужчиной, который, по словам автора публикации, якобы покупал школьницам сладости. На записи стоит время - около 17:00. Еще на одной записи мужчина и школьницы уходят в сторону стоянки и скрываются за ближайшим домом.

Позже в соцсетях появилась информация о задержании подозреваемого, который признался в изнасиловании и убийстве девочек и показал, где спрятал их тела.

Кемеровская область

Новости по теме

Новости

В РФ за сутки выявлено более 17,4 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 17,4 тыс. новых случаев COVID-19

Полицейские оперативно задержали в Кузбассе подозреваемого в убийстве двух девочек

Полицейские оперативно задержали в Кузбассе подозреваемого в убийстве двух девочек

"Аэрофлот" отстранил нескольких пилотов за отказ прививаться от COVID-19

"Аэрофлот" отстранил нескольких пилотов за отказ прививаться от COVID-19

"Яндекс" исключил ссылки на "Умное голосование" из поисковой выдачи

Задержанные по делу о подрыве газопровода в Крыму начали давать показания

Задержанные по делу о подрыве газопровода в Крыму начали давать показания

Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении экс-помощницы Дворковича

Что случилось этой ночью: вторник, 7 сентября

Суд приговорил красноярского бизнесмена Быкова к 13 годам колонии

Суд приговорил красноярского бизнесмена Быкова к 13 годам колонии

ПАСЕ отправит пятерых наблюдателей на выборы в Госдуму

Что произошло за день: понедельник, 6 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');